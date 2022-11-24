Erzurum'da 2. OSB alanında GES kurulumu için fizibilite çalışmaları tamamlandı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, altyapı nedeniyle mevcut fabrikaların taşınacağı 216 hektarlık 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) alanında yapılması planlanan Güneş Enerji Santrali (GES) kurulumu için gerekli fizibilite çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odasından (ETSO) yapılan açıklamaya göre, ETSO Yönetim Kurulu Salonu'nda, Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve 2. OSB Başkanvekili Saim Özakalın ve 2. OSB Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla toplantı düzenlendi.

Toplantıda, 2. OSB 1. etaptaki yatırımcıların mağduriyetlerinin giderilmesi, bu konuda yapılabilecek çalışmalar ve 2. OSB'nin 1. ve 2. etabının yer aldığı alana yapılması planlanan GES yatırımı görüşüldü.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Özakalın, GES yatırımıyla ilgili destek sözü aldıklarını belirtti.

Yapılması planlanan yatırıma ilişkin bilgi veren Özakalın, şunları kaydetti:

"Pasinler yolu üzerindeki mevcut 216 hektarlık 2. OSB alanında GES kurulması için gerekli fizibilite çalışmaları tamamlandı. Yaklaşık 80 milyon dolarlık bir yatırım ve zamanla 100 MW güce ulaşabilecek bir santral kurulması için oldukça uygun olan mevcut alanımız için gerekli yatırım tutarını Erzurumlu iş adamları olarak bizler sağlamak istiyoruz. Valimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve AK Parti İl Başkanımıza da bizlere bu konuda verdikleri desteklerden dolayı müteşekkiriz. Bu yatırım, ilimizde ortaklık kültürünün gelişmesi adına da önemli bir kilometre taşı olacak. OSB alanının zemininde oluşan problemler neticesinde mevcut yerde yapılaşma durduruldu. Akabinde Aziziye ilçesi Ilıca yolu üzerinde askeriyeye tahsisli 1,5 milyon metrekarelik alanın OSB'mize tahsisi sonrası hızlı bir şekilde altyapı çalışmalarına başladık ve devam ediyoruz. Mevcut alanda zemin probleminden etkilenen yatırımcılarımızın yeni bölgeye taşınması için gerekli bütçenin önemli bir kısmını aldık, kalan kısmının da alınması için gerekli işlemler son hız yürütülüyor."





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