Erzurum'da 12 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da 12 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Palandöken ilçesindeki Barbaros Hayrettin Paşa Ortaokulu'nda bir velinin, "Öğretmenler Günü" dolayısıyla hazırlayıp getirdiği börekten yiyen öğrencilerin bazılarında bir süre sonra halsizlik ve mide bulantısı şikayetleri gözlendi.

İhbar üzerine okula gelen 112 Acil Servis ekipleri, gıda zehirlenmesi şüphesiyle 12 öğrenciyi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altında alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.





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