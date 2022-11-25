Erzurum'da PKK/KCK operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, bu kapsamda il merkezi ve ilçelerdeki 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda zanlılar Ferhat T, Seher K, Umut A, Kemalettin A. ve Yılmaz Ç. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 1 tabanca, 26 mermi, 1 ruhsatsız av tüfeği, 4 av tüfeği fişeği, örgütsel içerikli yayın ve dijital malzeme ele geçildi.

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