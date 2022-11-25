Aziziye Belediyesinden öğrencilere kaynak kitap desteği

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ERZURUM (AA) - Aziziye Belediye Başkan Muhammet Cevdet Orhan, İlçe Halk Eğitim Merkezinde üniversite ve kamu sınavlarına hazırlanan öğrencilere kaynak kitap hediye etti.



Doğrudan Destekleme ve Yetiştirme (DYK) Programı kapsamında Aziziye Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kursları ziyaret eden Belediye Başkanı Orhan, İlçe Kaymakamı Abdulkadir Çelik’le öğrencilere kitap seti dağıttı.



Ziyarette Orhan, ayrıca gençlere 2 GB internet hediyeli kartı da dağıttı.



Belediye Başkanı Orhan ile Kaymakam Çelik, öğrencilere nasihatlerde bulunarak başarı diledi.



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