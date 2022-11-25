Erzurum'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla bir şüpheli yakalandı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında şüpheli Kenan Y'yi gözaltına aldı.



Şüphelinin adresinde 50,28 gram esrar, 7,69 gram kenevir tohumu, 1 hassas terazi, içinde metamfetamin kırıntıları bulunan uyuşturucu madde kullanmaya yarayan 4 aparat, 2 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 47 9 milimetre fişek, 8 7,62 milimetre fişek, 7 av tüfeği fişeği ve 3 bıçak ele geçirildi.



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