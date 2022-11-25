Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ERZURUM (AA) - AK Parti Erzurum, Kars, Ardahan ve Iğdır Kadın Kolları başkanlıklarınca, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

Erzurum'da partililer, "Şiddet insan hakkı ihlalidir", "Kadına şiddet, insanlığa ihanet", "Sevgi yeşertir, şiddet soldurur" ve "Şiddet insanlık suçudur" yazılı pankartlarla AK Parti Erzurum İl Başkanlığı önünde bir araya geldi.

AK Parti Erzurum Kadın Kolları Başkanı Ayşe Deniz Çelik, yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddeti önlemek için bütün güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Kadına şiddetin insanlığa ihanet olduğunu ifade eden Çelik, "Tek bir kadına yönelik şiddete daha tahammülümüz yok. Tüm dünya gibi bizim de canımızı yakan kadına yönelik şiddette mücadele etmekte kararlıyız, bu konuda toleransımız yok. Şiddeti olumlayan zihniyete karşı omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz. Başta PKK olmak üzere tüm terör örgütlerinin kadınlara ve çocuklara yaptığı her türlü şiddetle kararlılıkla mücadele vereceğiz." dedi.

- Kars

Kars'ta da partililer AK Parti İl Başkanlığı önünde bir araya geldi.

AK Parti Kars Kadın Kolları Başkanı Zelal Sara, kadınlara yönelik tüm şiddetleri kınadıklarını belirtti.

Her türlü şiddetle kararlılıkla mücadele vereceklerini anlatan Sara, "Şiddet uygulayana, şiddete taraf olana, şiddet üzerinden siyaset yapana, mobbing ve sözlü şiddet uygulayana, şiddeti olumlayan zihniyete karşı kadın, erkek omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

- Ardahan

AK Parti Ardahan Kadın Kolları Başkanı Selda Kılıç da açıklamasında, kadına yönelik şiddete karşı olduklarını ifade etti.

Şiddete karşı tahammüllerinin olmadığını söyleyen Kılıç, "İnsan hakları ihlaline yol açan her türlü tutum ve davranışa karşıyız. Kadına yönelik şiddet, sadece ülkemizin değil, maalesef tüm dünyanın sorunudur." ifadelerini kullandı.

- Iğdır

Iğdır'da da AK Partili kadınlar, ellerindeki "Şiddet insan hakkı ihlalidir", "Kadına şiddet, insanlığa ihanet", "Sevgi yeşertir, şiddet soldurur" ve "Şiddet insanlık suçudur" yazılı dövizlerle parti binası önünde buluştu.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Nurgül Güneş Kuas, burada yaptığı açıklamada, AK Parti'nin 5,5 milyon kadın üyesi ve 600 bine yakın da gönüllü teşkilat mensubuyla güçlü bir kadın hareketi olduğunu belirtti.

AK Parti Kadın Kolları olarak, kadın odaklı politika ve uygulamaların takipçisi olduklarını vurgulayan Kuas, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve yaptırımların artırılması için var güçleriyle mücadele ettiklerini aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.