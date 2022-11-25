GÜNCELLEME - Erzurum'da PKK/KCK operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.
Ekipler, bu kapsamda il merkezi ve ilçelerdeki çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda zanlılar Ferhat T, Seher K, Umut A, Kemalettin A. ve Yılmaz Ç. gözaltına alındı.
Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu sonrası tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen zanlılardan Ferhat T, Seher K. ve Umut A. tutuklandı, Kemalettin A. ve Yılmaz Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada tabanca, 26 mermi, ruhsatsız av tüfeği, 4 av tüfeği fişeği, örgütsel içerikli yayın ve dijital malzeme ele geçirildi.