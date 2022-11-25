GÜNCELLEME - Erzurum'da PKK/KCK operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ERZURUM (AA) - Erzurum'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, bu kapsamda il merkezi ve ilçelerdeki çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda zanlılar Ferhat T, Seher K, Umut A, Kemalettin A. ve Yılmaz Ç. gözaltına alındı.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen zanlılardan Ferhat T, Seher K. ve Umut A. tutuklandı, Kemalettin A. ve Yılmaz Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada tabanca, 26 mermi, ruhsatsız av tüfeği, 4 av tüfeği fişeği, örgütsel içerikli yayın ve dijital malzeme ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.