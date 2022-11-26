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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Palandöken Kayak Merkezi beyaz görünümüne kavuştu

AA

Palandöken Kayak Merkezi beyaz görünümüne kavuştu

ERZURUM (AA) - Avrupa'nın önemli kış turizmi merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

Kentte etkili olan sağanak ve soğuk hava, gece saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Palandöken Dağı'nda yer alan Palandöken Kayak Merkezi pistini zirvesi 3 bin 200 rakımlı Ejder Tepesi ve kayak pistinin büyük bölümü, beyaz örtüyle kaplandı.

Palandöken'in karla kaplı görüntüsü kentin farklı noktalarından da gözlendi.

- Kayak heyecanı aralık ayında başlıyor

Türkiye'de kapılarını kayakseverlere ilk açan kayak merkezi olma özelliği taşıyan Palandöken Kayak Merkezi, turistleri her yıl aralık ayında ağırlamaya başlıyor.

Kayak, snowboard ve kızak keyfinin yanı sıra buz duvarı, snow park, dev salıncak, zipline, yamaç paraşütü, insan sapanı, gece kayağı ve lastik raftingi ile de misafirlerine macera ve heyecan dolu bir tatil fırsatının sunulduğu Palandöken'e Türkiye'nin yanı sıra İran, Rusya, Ukrayna ve Azerbaycan ile Avrupa ülkelerinden turist geliyor.

Çoğu Palandöken'de bulunan 4 bin yatak kapasiteli 20 otelde ve bungalov evlerde ağırlanan turistler, uzunlukları 1 ile 14 kilometre arasında değişen 56 pistte kesintisiz kayak yapma fırsatı buluyor.

Palandöken'deki liftlerden geçen sezon 1 milyon 823 bin 258 geçiş yapılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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