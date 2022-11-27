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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum'da seyir halindeki otomobil yandı

AA

Erzurum'da seyir halindeki otomobil yandı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Havalimanı yolu istikametinden Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'ne seyir halindeki Enes Culfaoğlu'nun kullandığı otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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