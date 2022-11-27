Erzurum'da seyir halindeki otomobil yandı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Havalimanı yolu istikametinden Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'ne seyir halindeki Enes Culfaoğlu'nun kullandığı otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.



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