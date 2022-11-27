Erzurum'da lastikçilerden "kar yağmadan kış lastiği taktırın " çağrısı

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ERZURUM (AA) - Yüksek kesimleri karla kaplanan ve hava sıcaklığı gece sıfırın altına düşen Erzurum'da lastikçilerin "kar lastiği mesaisi" başladı.

Gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla yüksek kesimleri beyaza bürünen kentte, lastikçilerin hafta sonu kar lastiği değişimi mesaisi sürüyor.

Lastikçiler, hem yollardaki gizli buzlanma hem de kar yağdığında lastikçilerde oluşacak yoğunluk nedeniyle sürücülerin, kent merkezlerine kar yağışını beklemeden araçlarına kışlık lastik taktırmalarını istedi.

Erzurum'da oto lastik ve rot balans ustalığı yapan Nail Dağ, AA muhabirine, lastik değişimi için kar yağışını beklemenin doğru olmadığını belirterek, "Artık kış geldi, yüksek kesimler karla kaplandı. Kent merkezinde kar yağışı etkili olmadan kar lastiklerinin takılması doğru olacaktır." dedi.

- "Kışlık bakımlar da yapılmalı"

Lastikçilerde zaman zaman kar lastiği değişimi için yoğunluk yaşadıklarını ifade eden Dağ, kış lastiği mesailerinin hafta sonu da sürdüğünü aktardı.

Dağ, kar yağışıyla lastikçilerde oluşacak yoğunluğun da önüne geçmek için kar lastiği değişiminin önceden yapılmasını tavsiye ederek, "Kara hazırlıksız yakalanınca ister istemez trafik kazaları oluyor. Kar yağışını beklemeden lastikler değiştirilmeli. Araçlarda yağ, antifriz, filtre ve akü gibi kışlık bakımlar da yapılmalı." diye konuştu.

Lastik değişimine gelen vatandaşlardan Yakup Gözükar ise "Kışa hazırlıksız yakalanmamak için otomobile kışlık bakım ve lastik değişimi yaptık. Vatandaşlar kar yağmadan araç lastiklerini değiştirip kışlık bakımları yaptırmalı." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.