Erzurumspor FK-Beyçimento Bandırmaspor maçının ardından

ERZURUM (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Beyçimento Bandırmaspor'a 2-1 yenilen Erzurumspor FK'nin teknik sorumlusu Muzaffer Bilazer, maçı kazanmaları halinde birçok şeyin değişebileceği bir ortamda kazanamadıklarını söyledi.

Muzaffer Bilazer, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça dengeli başladıklarını ve planladıkları gibi gittiğini belirterek, "Özellikle ilk yarı pozisyon vermedik. Buna rağmen üçüncü bölgede beceri anlamında biraz sıkıntı yaşadık." diye konuştu.

Skoru artıramadıklarını dile getiren Bilazer, "İkinci yarı bulduğumuz golün ardından skoru artıramadık. Üzerine de yaptığımız değişiklerle istediğimizi alamadık. Daha iyi olmamız gerekirken daha kötü olduk. Pozisyon vermediğimiz bir maçı kaybettik bunun üzüntüsünü yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





- Bakkal: "Golü bulduktan sonra daha dirençli oynamaya başladık"





Beyçimento Bandırmaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal da geçen hafta Sakaryaspor karşısında alınan 4-2'lik yenilginin ardından Erzurumspor maçının daha önem kazandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kazanmamız gereken bir maç olduğunu söylemiştim. Üretkenlikte vardık ama takım savunmasında biraz eksiktik. Top rakibe geçtiği zaman savunmada sıkıntılarımız vardı. Belki ilk devre fazla üretken olamadık ama pek fazla pozisyon da vermedik. İkinci devre şok bir gol yedik. Daha sonra Kerim'i öne çıkardık çünkü forvet arkasında topla buluştuğu zaman iyi işler yapan bir oyuncumuz. Orta sahada da değişiklikler yaptık ve orayı güçlendirdik. Golü bulduktan sonra daha dirençli oynamaya başladık. Kerim'in güzel bir ikinci golüyle galip geldik. Benim de ilk galibiyetim bunu hem yönetime hem de taraftarımıza armağan ediyorum."





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