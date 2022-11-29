Erzurum'da komedi oyunu "Zoraki Tabip" yeniden seyirciyle buluştu

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibince sahnelenen komedi oyunu "Zoraki Tabip", yeniden sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezinde 3. sezonda sahnelenen, Ahmet Vefik Paşa'nın kaleme aldığı ve bugüne uyarlanan komedi oyunu "Zoraki Tabip"i, Emrah Çılgı yönetti.

Gonca Çılgı, Şerif Avcı, Fatmanur Çavaş, Ayşenur Bayraktaroğulları, Ahmet Nehri, Fatih Kılıç ve Melek Sarıkaya'nın rol aldığı oyunun teknik ekibinde ise Yusuf Kürşat Ekinci, Rahmi Çubukçu, Yavuz Sürmeli, Mustafa Özdemir ve Emre Sari bulundu.

İl dışı ve ilçe turnelerinin yanı sıra 3. sezonda da sahnelenen oyun, zengin bir ağa kızının fakir birini sevmesi ve babasının kızını zengin biriyle evlendirmek istemesi etrafında dönen komik olayları konu alıyor.

Eğlenceli sahnelerinin yanı sıra güncel esprilere de yer verilen, kapalı gişe oynayan oyuna, gençler ve aileler ilgi gösterdi.

Oyunu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler de izledi.

Merkezdeki ücretsiz tiyatro oyunları, her pazartesi ve salı saat 19.00'da sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

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