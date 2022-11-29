Devlet korumasındaki engelli kadınlar çömlek atölyesinde süs eşyası yapıyor

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ERZURUM (AA) - HİLMİ TUNAHAN KARAKAYA - Erzurum'da devlet korumasındaki bedensel ve zihinsel engelli kadınlar, çömlek atölyesinde süs eşyaları yapıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün Erzurum Engelsiz Yaşam, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde yaşamlarını sürdüren engelli kadınlar için Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ve Yeni Nesil Eğitimcileri Derneğinin (YENDER) destekleriyle "Toprakla Gelen Sanat Eğitimi Projesi" başlatıldı.

Projeden faydalanan 25 engelli kadın, hafta içi her gün merkezin çömlek atölyesinde vazo, çiçek, tabak, bardak ve çeşitli hayvan figürleri tasarlıyor.

Kadınların topraktan yaptıkları ürünler Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, başta alışveriş merkezleri olmak üzere açılan çeşitli stantlarda satışa sunulacak. Buradan elde edilen gelir de engelli kadınların yeni ürünler tasarlaması için kullanılacak.

- "Ciddi anlamda bir rehabilitasyon süreci yaşamış oluyorlar"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, AA muhabirine, unutulmaya yüz tutmuş çömlek kültürünü kent genelinde yaygınlaştırmayı amaçladıklarını söyledi.

Engelli kadınların yaşama tutunmalarını sağlamak için başlattıkları projenin önemini vurgulayan İlbaş, şöyle konuştu:



"Engellilerimizin suni şeylerden ziyade toprakla muhatap olmaları, toprağa dokunmaları ve enerjilerini bu şekilde atarak rehabilite olmalarını istiyoruz. Üreten birey olabilmeleri yolunda kendilerini daha mutlu hissedebilecekleri, bir şey üretmiş olmanın kişilik gelişimleri açısından da etkisinin görülebileceği bir faaliyet yürütüyorlar. Özellikle bu faaliyetin toprak üzerinden yürümesi de çok önemli. Arkadaşlarımız hem üretim mantığını kavramış oluyorlar hem de ciddi anlamda bir rehabilitasyon süreci yaşamış oluyorlar."

- Yeteneklerine göre eğitiliyorlar

Proje için Nevşehir'den kente gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı geleneksel Türk el sanatları sanatkarı Osman Yıldız da öncelikle engelsiz yaşam merkezlerinde eğitim veren öğretmenleri eğittiklerini anlattı.

Merkezlerde kalan engelli bireylerin de yeteneklerini keşfettiklerini belirten Yıldız, hangi alanlarda yetenekleri varsa ona göre mesleki eğitimler verdiklerini aktardı.

Merkezde görevli el sanatları öğretmeni Fadime Çınar Yılmaz ise öğrendikleri becerileri engelli kadınlara aktarmaya çalıştıklarını ifade etti.

Bütün alanlarda "engel yok" diyerek yola çıktıklarını dile getiren Yılmaz, "Engelsiz bireylerin aklına ne gelirse her şeyi tasarlayabileceğini göstermek istedik. Bu projenin daha da gelişeceğini düşünüyoruz. Onlardaki bu yeteneği, bu ışığı gördük." diye konuştu.

Yılmaz, aynı eğitimin daha sonra Gündüzlü Bakım Merkezi'ndeki erkek engellilere de verileceğini kaydetti.

Engelli kadınlardan 31 yaşındaki Gülcan Akdağ da 2 yıldır merkezde kaldığını belirterek, "Toprakla uğraşarak enerjimi atıyorum. Burada vazo ve bardak gibi çeşitli ürünleri hocalarımızın eşliğinde tasarlıyoruz. Bunları yapınca enerjimi atıyorum, mutlu oluyorum. Yeni şeyler keşfediyorum." dedi.

Semanur Karaarslan ise engelsiz yaşam merkezinde çeşitli el sanatları öğrendiğini, proje sayesinde topraktan farklı ürünler yaptığını söyledi.

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