Erzurum Şehir Hastanesi "Anne Dostu" ve "Bebek Dostu" unvanlarını aldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum Şehir Hastanesi "Anne Dostu" ve "Bebek Dostu" unvanlarını aldı

AA

Erzurum Şehir Hastanesi "Anne Dostu" ve "Bebek Dostu" unvanlarını aldı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da nitelikli yatak kapasitesi, üst düzey teknolojik donanımlı yoğun bakım ile ameliyathaneleri ve tek kişilik odalarıyla vatandaşa konforlu hizmet sunan şehir hastanesine, Sağlık Bakanlığınca "Anne Dostu" ve "Bebek Dostu" unvanları verildi.

Kentte yaklaşık 3 yıl önce fiziki altyapı ve yüksek teknolojiyle donatılarak hasta kabulüne başlayan, 400 bin metrekare alana kurulu 1570 yatak kapasiteli hastane, yoğun bakım olarak da kullanılan nitelikli hasta odaları, klinikleri ve teknolojik yapısıyla hastalara konforlu hizmet sunuyor.

Kadın doğum, gebe okulu ve anne oteli ile de hizmetlerini sürdüren hastaneye, bir süre önce Sağlık Bakanlığınca gebelik, doğum öncesi ve sonrası gibi süreçlerde hizmet faaliyeti ve kalitesinin değerlendirmesi sonucu "Anne Dostu", ardından da "Bebek Dostu" unvanı verildi.

İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, AA muhabirine, anne ve bebek sağlığını korumaya çok önem verdiklerini söyledi.

"Bebek Dostu" ve "Anne Dostu" hastane unvanlarının hayırlı olmasını dileyen Bedir, hastane yöneticileri ile çalışanlarını tebrik etti.

Başhekim Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Hakkı Tör de güvenli ve kaliteli gebelik süreci ile doğum hizmetinin bütün anne adaylarının hakkı olduğunu belirtti.

Hastanede anne ve bebek sağlığını korumaya yönelik çalışma yaptıklarını anlatan Tör, "Anne adaylarının gebelik döneminde takibi, eğitimleri, doğuma hazırlanmaları, normal doğuma özendirilmesi, doğum mahremiyeti, hijyen ve konfor standartları, doğum sonu takip ve anne sütünün devamını hedefleyen standartlara göre Sağlık Bakanlığınca yapılan değerlendirmede, hastanemize geçtiğimiz günlerde 'Bebek Dostu', 22-24 Kasım tarihleri arasında da 'Anne Dostu' unvanı verildi." dedi.

Tör, hastane çalışmalarının kalitesi açısından bu unvanların önemli olduğunu vurguladı.

Başhekim Yardımcısı ve Kadın Doğum Servisi Sorumlusu Doç. Dr. Berrin Kadıoğlu da özverili ve fedakarca çalışan hastane ekibine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Devlet korumasındaki engelli kadınlar çömlek atölyesinde süs eşyası yapıyor
YEREL HABERLER Devlet korumasındaki engelli kadınlar çömlek ...
Erzurum'da komedi oyunu "Zoraki Tabip" yeniden seyirciyle buluştu
YEREL HABERLER Erzurum'da komedi oyunu "Zoraki Tabip" yeniden ...
(Görüntülü) DÜDÜKLÜ TENCERE BOMBA GİBİ PATLADI
YEREL HABERLER (Görüntülü) DÜDÜKLÜ TENCERE BOMBA GİBİ PATLADI
Erzurum, Kars ile Ardahan'da ev ve araçların camları buz tuttu
YEREL HABERLER Erzurum, Kars ile Ardahan'da ev ve araçların camları ...
Düdüklü tencere bomba gibi patladı
YEREL HABERLER Düdüklü tencere bomba gibi patladı
Palandöken Kayak Merkezi pistleri suni karlama yöntemiyle sezona hazırlanıyor
YEREL HABERLER Palandöken Kayak Merkezi pistleri suni karlama ...
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası
(Görüntülü) SOYDUKLARI İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINI DA GÖTÜRDÜLER
YEREL HABERLER (Görüntülü) SOYDUKLARI İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINI ...
Soydukları iş yerinin güvenlik kamerasını da götürdüler
YEREL HABERLER Soydukları iş yerinin güvenlik kamerasını da ...
(Görüntülü) KADIN GİRİŞİMCİ ERZURUM&#039;DA GÜZELLİK MERKEZİNİN YENİ ŞUBESİNİ AÇTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KADIN GİRİŞİMCİ ERZURUM'DA GÜZELLİK ...
Erzurum'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Erzurum'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 8 kişi ...
Kadın girişimci Erzurum'da güzellik merkezinin yeni şubesini açtı
YEREL HABERLER Kadın girişimci Erzurum'da güzellik merkezinin yeni ...
Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor
YEREL HABERLER Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürüyor
Erzurumspor FK-Beyçimento Bandırmaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Erzurumspor FK-Beyçimento Bandırmaspor maçının ...
Futbol: Spor Toto 1. Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto 1. Lig
Erzurumspor FK - Bandırmaspor: 1-2
YEREL HABERLER Erzurumspor FK - Bandırmaspor: 1-2
(Görüntülü)KAZADA YAŞAMINI YİTİREN UZMAN ONBAŞI TOPRAĞA VERİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)KAZADA YAŞAMINI YİTİREN UZMAN ONBAŞI ...
Buz Hokeyi Kadınlar Süper Lig
YEREL HABERLER Buz Hokeyi Kadınlar Süper Lig
Erzurum'da lastikçilerden "kar yağmadan kış lastiği taktırın " çağrısı
YEREL HABERLER Erzurum'da lastikçilerden "kar yağmadan kış lastiği ...
Erzurumspor FK - Bandırmaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Erzurumspor FK - Bandırmaspor (FOTOĞRAFLAR)
Kazada yaşamını yitiren uzman onbaşı toprağa verildi
YEREL HABERLER Kazada yaşamını yitiren uzman onbaşı toprağa verildi
Erzurum'da seyir halindeki otomobil yandı
YEREL HABERLER Erzurum'da seyir halindeki otomobil yandı
Doğu'da yüksek kesimler karla kaplandı
YEREL HABERLER Doğu'da yüksek kesimler karla kaplandı
(Görüntülü) PALANDÖKEN?DE GECE YARISI KARTOPU KEYFİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) PALANDÖKEN?DE GECE YARISI KARTOPU KEYFİ

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.