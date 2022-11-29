Erzurum'da yaralı bulunan çulluk ve puhu tedaviye alındı

Vücuttaki tüm zehri atıyor! Bağırsakları çalıştırarak kabızlığı yok eden mucize bitki

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ERZURUM (AA) - Erzurum'da yaralı halde bulunan çulluk ve puhu, tedavilerinin ardından doğaya bırakılacak.

Kent merkezi ve Aziziye ilçesi kırsalında bir süre önce vatandaşlarca doğada yaralı ve bitkin halde bulunan çulluk ve puhu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerince tedaviye alındı.

Veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından koruma altına alınan yaban hayvanlarının tedavi, bakım ve beslenmesi özenle yapılıyor.

Hayati tehlikesi olduğu öğrenilen çulluk ve puhu, tedavilerinin ardından doğaya salınacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.