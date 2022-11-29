Ağrı'da sobanın üzerinde patlayan düdüklü tencere hastanelik etti

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ERZURUM (AA) - Ağrı'da çorba pişirdiği düdüklü tencerenin patlamasıyla yüzü ve vücudunda 2. ve 3. derece yanıklar oluşan 16 yaşındaki S. Ö'nün Erzurum Şehir Hastanesinde tedavisi sürüyor.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde yaşayan S.Ö, yaklaşık 10 gün önce sobanın üzerinde çorba pişirdiği tencereyi kaldırıp sobaya kömür bıraktı.

Bir süre sobanın yanında bulunduğu anda düdüklü tencerenin patlamasıyla yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinde 2. ve 3. derece yanıklar oluşan S.Ö, yakınlarının yardımıyla Tutak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki müdahale sonrası Erzurum Şehir Hastanesine sevk edilen S.Ö'nün Yanık Tedavi Merkezinde tedavisi sürüyor.





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