Erzurum'da 4 FETÖ hükümlüsü yakalandı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da, FETÖ üyesi oldukları için haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.



İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri, FETÖ üyeliğinden haklarında 6 ila 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan söz konusu terör örgütü mensuplarını yakalamak amacıyla çalışma başlattı.



Teknik ve fiziki takibin ardından yapılan operasyonda, görevlerinden ihraç edilen öğretmen Şahip K, komiser Güven E, sözleşmeli er Abdulkadir A. ile polis memuru Kenan G. gözaltına alındı.

Zanlılar, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu



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