Erzurum'da lise öğrencileri öğretmenleriyle "diyabet" farkındalığı için koştu

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da lise öğrencileri, öğretmenleriyle soğuk havada diyabet farkındalığı için "bayrak koşusu" yaptı.

Aziziye ilçesindeki Adnan Menderes Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleriyle diyabet hastalığına dikkati çekmek amacıyla etkinlik düzenledi.

"Diyabetin farkındayım, koşuyorum" sloganıyla Yakutiye ilçesindeki atletizm pistinde soğuk havada düzenlenen bayrak koşusunda, "erkek" ve "kadın" kategorisinde dereceye girenlere madalya verildi.

Lise müdürü Ayhan Yanık, AA muhabirine, etkinlikle öğrencilerin sosyal gelişimine katkıda bulunmak istediklerini anlattı.



Öğretmen Ayşe Çalık Ergül de her bir vatandaşın diyabet hastalığına aday olduğunu bilmesi gerektiğini belirterek, "Biz de yaptığımız koşuyla diyabette egzersizin önemine vurgu yaptık." dedi.

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