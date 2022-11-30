Erzurum'da apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

SGK'dan rahatlatan ödenek! SSK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanların hesabına yatacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ERZURUM (AA) - Erzurum'da bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.

Yakutiye ilçesi Çaykara Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden çevredekiler, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, çatıda hasara neden oldu.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.