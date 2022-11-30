Erzurum-Ağrı kara yolunda kar ve sis etkili oluyor

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ERZURUM (AA) - Erzurum-Ağrı kara yolunda kar ve sis etkisini gösteriyor.

Nenehatun Mahallesi mevkisinde kar ve sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kar ve yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yaklaşık 150 metreye kadar düştüğü bölgede, sürücüler kontrollü şekilde ilerledi.

Jandarma ve polis ekipleri sorumluluk bölgelerinde önlem aldı.

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