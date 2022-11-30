İspir'de koruyucu aile semineri verildi

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ERZURUM (AA) - İspir ilçesinde kamu kurum ve kuruluş yöneticilerine yönelik koruyucu aile tanıtım semineri düzenlendi.

İspir Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğünce İspir Belediyesi Fazilet Dağcı Çığlık Konferans Salonu’nda, kamu kurum ve kuruluşların yöneticilerine koruyucu aile semineri verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli sosyal çalışmacı Mehtap Kahraman ve çocuk gelişimi Uzmanı Yasemin Satılmış tarafından verilen eğitimde, koruyucu ailelik hakkında detaylı bilgiler anlatıldı.

Seminerin sonunda koruyucu aile ile ilgili kısa film izletilerek katılımcılara bilgilendirici broşür dağıtıldı.

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