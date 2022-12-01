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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli sürat patenci Furkan Akar, şansızlığını dünya kupasında kırmak istiyor

AA

Milli sürat patenci Furkan Akar, şansızlığını dünya kupasında kırmak istiyor

ERZURUM (AA) - YUNUS HOCAOĞLU - Sürat pateninde (short track) bu yıl düzenlenen uluslararası şampiyonalarda üç kez 6'ncı, bir kez de 4'üncü olup Türkiye'ye ilkleri yaşatan Furkan Akar, Kazakistan'daki dünya kupasında podyumda yer almayı hedefliyor.

Çin'de bu yıl düzenlenen 2022 Kış Olimpiyatı Oyunları ve Kanada'daki dünya şampiyonasında 6'ncı, ABD'deki dünya kupasında ise 6'ncı ve 4'üncü olan, Akar, başarılarını artırmak ve madalya kazanabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Erzurum'daki Yakutiye Buz Pateni Salonu'nda antrenmanlarını sürdüren Akar, 9-11 ile 16-18 Aralık tarihlerinde Kazakistan'da düzenlenecek Short Track Dünya Kupası'nın 3. ve 4. ayağında kürsüye çıkmayı hedefliyor.

Milli sporcu Akar, AA muhabirine, olimpiyatlardan sonra dünya şampiyonasına katılarak 6'ncı olduğunu ve bu alanda Türkiye'ye ilkleri yaşattığını hatırlattı. Kanada'daki dünya kupasının 1. ayak yarışlarında başarılı olamadığını anımsatan Akar, "Kanada ve Amerika'da 1500 ve 1000 metrede yarıştım. Amerika'da 1500 metrede olimpiyat ve dünya şampiyonasındaki gibi 6. oldum. 1000 metrede de bir ilki başararak 4. oldum." dedi.


- "Artık şeytanın bacağını kırmam gerekiyor"

Akar, Kazakistan'daki dünya kupasının 3. ve 4. ayak yarışlarına katılacağını ifade ederek, "Olimpiyat ve dünya şampiyonasının ardından artık önümüzdeki Kazakistan yarışları var ve burada elimden geleni yapacağım. İlk üçü hedefliyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Bu imkansız bir şey değil. Artık bu altıncılıklardan sonra şeytanın bacağını kırmam gerekiyor diye düşünüyorum. Hayalimde podyumu görmek var." diye konuştu.

Yarışlara dünyanın iyi sporcularının katılacağına işaret eden Akar, "Hep söz vermiştim ve bu zamana kadar sözlerimi tuttum. Yine bir söz veriyorum ve bunun için çalışıyorum. Diğer ülkelerdeki sporcular çok iyi hatta idol sporcular bile var. Bunlarla birlikte kürsü görmeyi ya da onlardan daha iyi derece almayı hayal ediyorum." ifadelerini kullandı.

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