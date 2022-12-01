Erzurum Ticaret Borsası

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ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kuru soğanın kilogramı ortalama 10,02 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT EN ÇOK FİYAT ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ Kuru soğan KG 10,00 10,05 10,02 HTS Patates KG 9,80 9,80 9,80 HTS

















HTS: Hazır Tüccar Satış

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