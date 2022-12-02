Erzurum'da iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Rabiana Mahallesi Gülahmet Caddesi’ndeki M.T.'ye ait hırdavat dükkanına, arka kısmında bulunan metruk binalardan girilip duvarının kırılarak hırsızlık yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"İş yeri sahibi M.T. ile yapılan görüşmede, 29.11.2022 tarihli yerel gazete haberlerinde yer aldığı gibi son 1 yıl içeresinde birden fazla hırsızlık olayına maruz kaldığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı, hırsızlık olaylarına dikkat çekmek ve biran önce hırsızlık yapan şahsın yakalanması için böyle bir beyanda bulunduğunu ifade etmiştir. Bahse konu olay ile ilgili Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerimizin yapmış olduğu kamera çalışmasında olayı gerçekleştiren kişinin, 30 adet suç kaydı bulunan Yusuf Z. isimli şahıs olduğu tespit edilip, şahıs iş yerinden çalmış olduğu kol saati, mont ve çakmak gibi malzemelerle birlikte yakalanmıştır."

Yusuf Z.'nin yine aynı cadde üzerinde bulunan bir mobilya deposundan yatak ve baza çalınması olayının da şüphelisi olduğu ifade edilen açıklamada, şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı aktarıldı.

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