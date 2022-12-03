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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mezun olduğu okulda memur olan görme engelli Faruk'un hayali öğretmen olmak

AA

Mezun olduğu okulda memur olan görme engelli Faruk'un hayali öğretmen olmak

ERZURUM (AA) - İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da mezun olduğu okulda 3 yıldır memurluk yapan Ömer Faruk Bektaş, rehber öğretmen olma hayalini gerçekleştirebilmek için atama sonuçlarını bekliyor.

Oltu ilçesinde 5 yaşındayken görme yetisini kaybeden 23 yaşındaki Bektaş, kentteki Görme Engelliler İlk ve Ortaokulundaki eğitiminin ardından Yusuf Ziya Bey Anadolu Lisesinde okudu.

Bu süreçte, golbol, yüzme ve buz pateni gibi branşlarda amatör spor yapan Bektaş, 2018 yılında girdiği Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Türkiye 2018'incisi oldu.

Atatürk Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümüne kayıt yaptıran ve 2019'da girdiği sınavla mezun olduğu görme engelliler okuluna yardımcı hizmetli olarak atanan Bektaş, eğitimini tamamladıktan sonra bu yıl girdiği Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavından da istediği puanı aldı.

Rehber öğretmen olma hayalini gerçekleştirebilmek için atama sonuçlarını bekleyen Bektaş, öğrencilere parmaklarla görmeyi öğretmek istiyor.

- Ney çalıyor, yüzüyor ve buz pateni yapıyor

Ömer Faruk Bektaş, AA muhabirine, 5 yaşında tamamen görme engelli kaldığını ve görme engelliler okulundaki eğitim sürecinde ney, golbol, yüzme ve buz pateni gibi branşlarda kendini geliştirdiğini söyledi.

Bektaş, birkaç ay içinde engelli öğretmen ataması olacağını belirterek, şöyle konuştu:

"İnşallah atanırım. Hayallerimden biri dünyanın ilk ve tek engelli havacılık ve uzay yazarı olmaktı, bunu gerçekleştirdim. İnsanlara internet sitesi üzerinden bir görme engellinin gözünden havacılığı anlatıyorum. En büyük hayalim rehber öğretmen olmaktı, belki de mezun ve memur olduğum okulda öğretmen olup insanların hayatına dokunur ve parmaklarla nasıl görülür anlatırım."

Yaptığı uçak yolculuklarını ve havalimanları ziyareti deneyimlerini kurduğu "www.blindflyacademy.com.tr" sitesinde yazdığını belirten Bektaş, "Dünyanın ilk ve tek engelli havacılık ve uzay yazarıyım. Uçak personelinin engellilere yaklaşımı, engellilerin havacılığı zihninde nasıl canlandırdığını, yazıyor ve bunu dünyaya profesyonel bakış açısıyla kazandırmayı hedefliyorum." dedi.

- "Başarılı bir öğrenciydi"

Okul müdür başyardımcısı Cevat Selimefendigil, öğrencisi olan Ömer Faruk Bektaş'ın hayata pozitif baktığını ve akademik anlamda başarılı olduğunu anlattı.

Öğrencisinin hayatının hep başarıyla geçtiğine işaret eden Selimefendigil, "Ömer'i teşvik ettik ve başarılı oldu, başarılı öğrenciydi. Mezun olduktan sonra okulumuza memur olarak atandı. Öğretmen adayı Ömer ve onun gibi öğrencilerimizle gurur duyuyoruz." dedi.

Beden eğitimi öğretmeni Yıldırım Güçlü ise öğrencisi Bektaş'ın sporda da çok başarılı olduğunu vurgulayarak, "Ömer akademik kariyeri tercih etti, yakında inşallah meslektaş olacağız. Öğrencilerimiz Ömer'i örnek almalı. Gece gündüz çalışırdı." diye konuştu.

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