Konuşma güçlüğü çeken zihinsel engelli Melek, 15 ayda okuma yazma öğrendi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

ERZURUM (AA) - ŞAHAP ÇAKIR - Erzurum'un Horasan ilçesinde yaşayan zihinsel engelli 10 yaşındaki Melek Su Güngör, konuşma güçlüğü çekmesine rağmen ailesi ve öğretmenlerinin desteğiyle 15 ayda okuma yazmayı öğrendi.

Milli Eğitim Bakanlığının okullarda açtığı özel eğitim sınıfları, engelli öğrencilerin gelişimlerine önemli katkı sağlıyor.



İlçedeki Fatih İlk ve Ortaokulu bünyesinde açılan özel eğitim sınıfında öğrenim gören Güngör, derslerine devletin sağladığı servisle gidip geliyor.

Gündüz okulda öğretmenlerinden öğrendiklerini akşam babasının desteğiyle tekrar eden Güngör, zihinsel engeline rağmen 15 ayda okuma ve yazmayı söktü.

- Konuşma bozukluğu da büyük oranda düzeldi

Okulda arkadaşlarıyla sosyalleşen ve konuşma bozukluğunu büyük oranda düzelte Güngör, azmi ve bu başarısıyla öğretmenlerini de şaşırttı.

Okul müdürü Mikail Kaya, AA muhabirine, okulda dört özel eğitim sınıfının olduğunu söyledi.

Farklı eğitim programlarıyla başarıyı yakaladıklarını ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

"Okulumuzda farklılaştırılmış eğitim modeli ve bireyselleştirilmiş eğitim programlarıyla Bakanlığımızın özel eğitim sınıflarında verdiği araç gereç materyal ve donatım sayesinde öğretmenlerimiz çok rahat bir şekilde başarıya ulaştılar. Bu başarıya ulaşan öğrencilerimizden biri de Melek Su Güngör oldu. Bakanlığımızın bize verdiği materyaller sayesinde bu süreçte Melek Su'nun okuma yazmaya geçmesi hızlandırıldı. Bizlere her zaman destek olan Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer'e çok teşekkür ediyoruz."

Öğretmen Öznur Yılmaz ise Güngör'ün zihinsel engelinin yanı sıra konuşma güçlüğü çektiğini anlattı.

- "Büyük bir başarıyı elde ettiğimizi düşünüyorum"

İlk başlarda konuşmasında büyük sıkıntıların olduğunu ve dediklerinin anlaşılır olmadığına işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"15 ay içinde okuma yazma becerilerini hallettik, oradan da dil ve konuşması büyük oranda gelişti. Şimdi daha anlaşılır, daha açık ve seçik konuşmaya başladı. Aileyi bolca eğitimimizin içine aldık çünkü özel eğitim multidisipliner bir alandır. Aile, öğrenci, öğretmen ve rehabilitasyon merkezi ile işbirliği içerisinde çalışmayla büyük bir başarıyı elde ettiğimizi düşünüyorum. Biz bu sürece başladığımız zaman 'acaba başarabilecek miyiz', 'yapabilecek miyiz?' diye çok heyecanlıydık."

Yılmaz, zor günlerin ardından amaçlarına ulaştıklarını vurgulayarak, "15 ay sonunda çok şükür güzel bir netice elde ettik. Melek ile belirlediğimiz sistemden başlayarak kelimelerden, hecelerden güzel bir sistematik şekilde bireyselleşmiş eğitim programına göre ilerledik. O da güzel gayret sergileyerek çalışmalarını sürdürmekte ve iki gün önce de tüm harfleri öğrenmiş ve tüm metinleri okuyabilecek seviyeye gelmiştir." diye konuştu.

Baba Kemal Güngör de öğretmenlerin sayesinde kızının okuma yazma öğrendiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

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