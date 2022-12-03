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Erzurum İŞKUR'dan engellilere iş arayışına girmeden istihdam imkanı

AA

Erzurum İŞKUR'dan engellilere iş arayışına girmeden istihdam imkanı

ERZURUM (AA) - YUNUS HOCAOĞLU - Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Erzurum İl Müdürlüğünün kentteki işverenlerle yaptığı çalışmayla, engellilerin iş arayışına girmeden hızlı girişimlerle istihdam edilmesi sağlanıyor.

Kentte engellilerin kapı kapı dolaşıp iş arayışına girmemesi için çalışma yapan İŞKUR, işverenlerle bir araya gelip dezavantajlı grubun daha kolay iş bulabilmesi için yeni uygulama geliştirdi.

Bu kapsamda İŞKUR'a başvuruda bulunan her engelliye, iş mülakatlarında başarılı olmaları için "iş kulübü eğitimi" kapsamında birer danışman verildi. Danışman eşliğinde gelişimleri sağlanan engelliler, her hafta "istihdam günü" olarak belirlenen perşembe günleri kurumda işverenlerle buluşturuluyor.

Firma yetkilileriyle danışman eşliğinde görüştürülen engelliler, hem kendi hem de işveren şartlarının uyuşması halinde istihdam ediliyor.

- Bu yöntemle 365 engelli istihdam edildi

İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, AA muhabirine, kurumlarında her engellinin bir danışmanının bulunduğunu söyledi.

Danışmanın, kuruma başvuran engelliyle istihdam edilene kadar yakından ilgilendiğini ifade eden Mutlu, şöyle konuştu:

"Daha önce işverenlere engellilerimizi bizzat gönderirdik, kapı kapı gider oralarda görüşme yaparlardı. Ama engelli kardeşlerimizin daha derli toplu bir çalışma yapması adına işverenlerimizle görüştük ve rica ettik. 'Bu hizmetimizi, siz de uygun görürseniz kurumumuzda yapalım. İş arayan engellileri buraya davet edelim, buraya gelsinler, görüşmeyi burada sağlayalım' dedik. İşverenlerimiz bizleri kırmadılar ve dolayısıyla her perşembe günü burada 'engelli istihdam günü' yapıyoruz. Engelli ihtiyacı olan veya olacak firmalarımız burada. Engelli iş arayan kardeşlerimizle görüşme yapıyorlar. Bu görüşme esnasında engelli danışmanının olması mecburi."

Mutlu, görüşmede engelliler ile işverenlerin şartlarını birbirine sunduğunu belirterek, iki tarafın kabul görmesi durumunda istihdamın yapıldığını anlattı.

Yüz yüze görüşmelerde isabetli istihdamların olduğunu dile getiren Mutlu, "Biz engelli kardeşlerimizi istihdam olduktan sonra da takiplerini bırakmıyoruz. Yani işe yerleştirme ayrı bir şeydir, işe yerleştirmenin sürdürülebilirliği var. Bunun için de danışmanlarımız, engelli kardeşlerimizin çalıştıkları iş yerlerini bizzat ziyaret ederek çalışma ortamına uygun bir yerde çalışıyor mu, çalışmıyor mu gözlemliyor. Bu konuda işverene gerekli bilgilendirme yapılıyor." diye konuştu.

Ocak ayından bu yana 365 engelliyi 178 işyerinde istihdam ettiklerini kaydeden Mutlu, engellilere kendi işini kurması ve işinin patronu olması için de çalıştıklarını vurguladı.

Engelli istihdamındaki başarılarından bahseden Mutlu, "Genel müdürlüğümüzün bize verdiği hedefler arasında şu an yüzde 140'ını gerçekleştirmiş durumdayız. Bize 250 hedefi verilmişken, biz 365 ile bu hedefin üzerine çok fazlasıyla çıkmış oluyoruz. Yıl sonuna kadar bunu 500 e çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

- "Özel arkadaşlarımızla görüşmeye kendimiz gelmek istedik"

Palandöken Dağı'ndaki bir otelin genel müdürü Ali Güney de ihtiyaç duydukları engellileri istihdam etmek için görüşmeye geldiklerini ifade etti.

İstihdam edecekleri engellilerle iş hayatına atılacaklarını belirten Güney, "Biz burada özel arkadaşlarımızla görüşmeye kendimiz gelmek istedik. Otel olarak bizzat, otelin genel müdürü olarak kendim görüşmek istedim. Onun için görüşmeler de olumlu geçti. İŞKUR ailesine ve personellerine teşekkür ediyorum. İki engelli kardeşimizle otelimizde çalışıyoruz. Onlardan da verimlilik aldık. Daha çok arkadaşımızı şirketimizin bünyesine katarak çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

İş arayan 27 yaşındaki görme engelli Hakan Tosun da İŞKUR'un iş arayan engellilerle işverenler arasında bir köprü görevi gördüğünden bahsederek, 'Kapı kapı dolaşıp iş aramaktansa burada hep birlikte kimin hangi işi yapabileceğine dair bilgilendirilip işe alınabiliyor. Bu süreçte işverenlere ne tür konular konuşulacağı, mülakat esnasında ne konuşulacağı iş koçları tarafından eğitim olarak da veriliyor." ifadelerini kullandı.


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