Erzurum'da taraftar grubundan özel öğrencilere pasta sürprizi

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da, taraftar grubu ultrAslan Atatürk Üniversitesi üyeleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan temsilcileri, Palandöken ilçesindeki özel bir rehabilitasyon merkezini ziyaret etti.

Özel gereksinimli öğrencilerle 3 Aralık Dünya Engelliler gününde bir araya gelen taraftar grubu üyeleri, eğitim gören öğrencilerle pasta kesti, halay çekti, çeşitli oyunlar oynadı.

Eğlenceli dakikaların yaşandığı ziyarette, öğrenciler gönüllerince eğlendi.

Taraftar grubu üyelerinden Burak Arslan, AA muhabirine, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla öğrencilerle bir araya geldiklerini söyledi.

Yaptıkları çeşitli etkinliklerle engelli kardeşlerine unutamayacakları bir gün yaşattıklarını aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"Bu tarz etkinliklerinin artmasını istiyoruz. Herkesi sadece özel günlerde değil, her zaman onların yanında olmaya davet ediyoruz. Sadece Galatasaray taraftarların değil, diğer tüm takımların taraftar gruplarını bu tarz etkinlikleri yapmaya davet ediyoruz. Bugün hem biz mutlu olduk hem onlar mutlu oldu. Onları sevindirebildiysek ne mutlu bizlere."





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