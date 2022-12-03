Erzurum'da kayalıklarda mahsur kalan keçiler AFAD ekiplerince kurtarıldı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'un Oltu ilçesinde 6 gündür kayıp olan ve sahibi tarafından kayalıklarda bulunan 2 keçi, AFAD ekipleri tarafından indirildi.

İlçeye bağlı Obayayla Mahallesi'nde küçükbaş hayvan besiciliği yapan Ali İhsan Çelik'e ait 2 keçi, pazar günü merada otlarken kayboldu.

Çelik, arama sonrası keçilerini Toprakkale Mahallesi kırsalında dağlık alandaki kayalıkların ortasında buldu.

Kendi imkanlarıyla keçilerini bulunduğu yerden indiremeyen Çelik, Erzurum Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) yardım istedi.

Zorlu arazide araçlarla ilerleyemeyen ekipler, belli bir mesafe yürüdükten sonra ulaştıkları alanda kurtarma çalışması başlattı.

Kayalıklara bağlanan iple aşağı sarkıtılan AFAD personeli, beline ip bağladığı keçileri kurtardıktan sonra arkadaşlarının yardımıyla yukarı çekildi.

Hayvanlarına ulaşan Çelik, ekiplere teşekkür etti.





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