Doğu Anadolu'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliklerle kutlandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ERZURUM (AA) - Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde düzenlediği program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Görme ve işitme engelli Berna Deligöz'ün Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda konuşma yapan Vali Okay Memiş, devletin her alanda olduğu gibi engelliler için de güzel dokunuşlar yaptığını belirtti.

Artık engellilerin toplumun her kesiminde yerini aldığını belirten Memiş, "Bütün engelli bireyleri sevdiğimizi, saydığımızı ve çok değer verdiğimizi bilmenizi isteriz." dedi.

Memiş, engellilerin yanında olmak için büyük gayret sarf ettiklerini dile getirerek, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız sizleri yalnız bırakmıyor. Bugün sağlıklı görünen insanların yarın engelli olma riski her zaman var." diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş ise Erzurum'da engelli hizmetleri kapsamında 6 bin 821 engelli vatandaş için aylık yaklaşık 23,5 milyon lira evde bakım ödemesi yapıldığını aktardı.

Program, müzik dinletisi, tiyatro gösterimi ve çeşitli etkinliklerle sona erdi.

- Ağrı

Ağrı'da kentteki bir sinema salonunda yapılan etkinlikte Vali Osman Varol eşi Funda Varol, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ve il protokolü, engellilerle film izledi.

Türk Kızılay gönüllüleri de Cumhuriyet Caddesi'nde kurdukları parkurda engellilerle empati kurmak amacıyla çeşitli etkinlikler yaptı.

- Iğdır

Iğdır'da Özel Eğitim Meslek Okulunda eğitim gören engelli öğrenciler ve öğretmenlerinin Zübeyde Hanım Bulvarı'nda kurdukları sokak lezzetleri çadırında vatandaşlar için yiyecek ve içecek hazırlandı.

Çadırda öğrencilerin yaptığı el emeği sanat eserleri de vatandaşların beğenisine sunuldu.

Çadırı ziyaret eden Melekli Beldesi Belediye Başkanı Eray Coşar AA muhabirine, öğrenci ve öğretmenlerinin yaptığı etkinliğe katıldıkları için mutlu olduğunu belirterek, "Çok güzel farkındalık yaratmışlar. Biz de elimizden geldiğince bu etkinliğe katkı sağlamaya çalışıyoruz. Engelli kardeşlerimin fırsat verildiğinde ne kadar başarılı olacaklarına şahit olduk." dedi.

Okulun müdürü Barış Çekim de engelliler günü nedeniyle etkinlik düzenlediklerini ifade ederek, "Öğrencilerimize fırsat verildiğinde her şeyi yapabileceklerini, burada herkese göstermeye çalıştık. Bu manada vatandaşların ilgisi çok büyüktü ve beklentimizin üstünde bir yoğunluk yaşandı. Öğrencilerimiz gösterilen ilgiden dolayı mutlu oldular." diye konuştu.

Iğdır Aile ve Sosyal Politika İl Müdürlüğünün Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlediği programda ise şiirler okundu, şarkılar söylendi.

- Kars

Kars’ta düzenlenen programda AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan ile AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, kentte bir restoranda engelli vatandaşlar ve aileleriyle bir araya geldi.

Arslan ve Çalkın, ihtiyaç sahibi olan engelli bireylere tekerlekli sandalye hediye etti.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.