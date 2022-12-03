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Erzurum'da sözlü tacizde bulunduğu kadını darbettiği iddia edilen şüpheli yakalandı

AA

Erzurum'da sözlü tacizde bulunduğu kadını darbettiği iddia edilen şüpheli yakalandı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da sözlü tacizde bulunduğu kadını darbettiği iddia edilen şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

İddiaya göre, Cumhuriyet Caddesi'nde annesi ve kardeşiyle yürüyen T.N.Ö'ye, A.E sözlü tacizde bulundu.

Çıkan tartışmada kadını darbeden A.E, olay yerinden kaçarken vatandaşlar tarafından yakalandı. Çevredekilerin darbettiği A.E, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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