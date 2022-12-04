Doğu Anadolu'da kar ve soğuk hava etkili oluyor

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ERZURUM (AA) - Erzurum, Ardahan, Ağrı ile Kars'ta kar ve soğuk hava etkili oldu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında üç derece ölçüldüğü Erzurum'da, araç camları, park ve bahçelerdeki bitkiler üzerinde kırağı oluştu.

Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 15 santimetre ölçüldü.

- Ardahan

Ardahan'da ise yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

Karayolları ekipleri, yüksek kesimlerdeki karın buzlanmaya dönüşmesi nedeniyle sürücülerden tedbirli olmalarını istedi.

Kar, başta Ardahan-Damal kara yolunun Ilgar mevkisi olmak üzere yüksek kesimlerde etkili oldu.

Göle ilçesinde ise yüksek kesimlerde kar ve yer yer sis görülüyor.

- Ağrı

Ağrı'nın Hamur ilçesinde karla kaplanan dağlık alanlarda da soğuk hava etkili oluyor.

- Kars

Kars'ta dün başlayan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

Kentin yüksek kesimleri yağış nedeniyle beyaza büründü, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri de yollarda çalışma yaptı.

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