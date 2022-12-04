Erzurum'da tacizde bulunduğu kadını darbettiği öne sürülen şüpheli serbest bırakıldı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da sözlü tacizde bulunduğu kadını darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Cumhuriyet Caddesi'nde annesi ve kardeşiyle yürüyen T.N.Ö'ye sözlü tacizde bulunduğu ve kadınları darbettiği iddia edilen A.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye getirilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Dün T.N.Ö'yü sözlü tacizde bulunarak darbettiği öne sürülen A.E, olay yerinden kaçmak isterken vatandaşlarca yakalanarak polise teslim edilmişti.