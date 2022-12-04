Erzurum'da tacizde bulunduğu kadını darbettiği öne sürülen şüpheli serbest bırakıldı

Yarın kabine toplantısı var mı?

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ERZURUM (AA) - Erzurum'da sözlü tacizde bulunduğu kadını darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Cumhuriyet Caddesi'nde annesi ve kardeşiyle yürüyen T.N.Ö'ye sözlü tacizde bulunduğu ve kadınları darbettiği iddia edilen A.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye getirilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün T.N.Ö'yü sözlü tacizde bulunarak darbettiği öne sürülen A.E, olay yerinden kaçmak isterken vatandaşlarca yakalanarak polise teslim edilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.