Erzurum'da 112 komuta ve istasyonunda görevli çift, hastaların imdadına yetişiyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

ERZURUM (AA) - İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da eğitimde tanışıp hayatlarını birleştiren yeni evli sağlıkçı çift, çalıştıkları istasyon ve komuta kontrol merkezinden hastalara yardımcı oluyor.

Kentte yaklaşık 2 yıl önce hizmet içi programında tanışan 112 Acil Sağlık çalışanı Kırşehirli acil tıp teknikeri (paramedik) Bahar (26) ve Erzurumlu Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Mehmet Ceylan (29), 5 ay önce evlendi.

Mesaiye birlikte gidip zaman zaman da birlikte vakaya çıkan çift, kutsal bir mesleği yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Paramedik Bahar Ceylan, AA muhabirine, yaklaşık 5 yıl sahada, son 1 yıldır ise 112 Komuta Kontrol Merkezinde çalıştığını söyledi.

Eşiyle mesleği severek yaptıklarını anlatan Ceylan, "Komuta merkezinin yanı sıra bazen istasyonlarda eşimle nöbet de tutuyorum. Eşim eğitim biriminde görevliyken tanıştık sonra hayatlarımızı birleştirdik." dedi.

Ceylan, eşiyle aynı mesleği yapmanın güzel bir duygu olduğunu aktardı.

- "Vatandaşlar gereksiz yere ambulansı aramamalı"

112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarı zaman zaman eşine de aktardığını ifade eden Ceylan, şöyle konuştu:

"Eşimle insanların hayatına dokunup onlara yardımcı oluyoruz, insanların acılarını dindirmek ve eşimle ekip olarak çalışmak güzel bir duygu. Coğrafya olarak kar ve kış şartlarının yoğun geçtiği bölgedeyiz. Kar yağdığında köy yolları kapanıyor ve vakaya ulaşım zor oluyor. Vatandaşlar gereksiz yere ambulansı aramamalı. Sahada bazen fiziksel ve sözel şiddete maruz kalabiliyoruz. Bu konularda vatandaşımızın daha duyarlı olmasını istiyoruz. Gereksiz yere ambulans talep edildiğinde daha acil vakaların olduğunu da unutmamalıyız."

ATT Mehmet Ceylan ise eşiyle aynı meslekten olunca birbirlerini daha iyi anladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Eşimle mesaideyken neler yaşadığımızı biliyor zorlukları birlikte göğüslüyoruz. Hal böyleyken hayatı ve aynı evi meslektaş biriyle paylaşmak da güzel. Eşim farklı meslekten olsaydı 112'de yaşadığım sıkıntıları bilemezdi. O benim ben de onun neler çektiğini biliyor ve evde birbirimize, işte de hastalara yardımcı oluyoruz."

Ceylan, gittiği her vakada hastaların hayatını kurtarmanın mutluluk verici olduğunu ifade ederek, evden çıktıktan sonra eşiyle hastaların imdadına koştuklarını dile getirdi.

- Trafikte ambulansa yol verilmesini istiyor

Vatandaşların trafikte ambulansa yol vermesini isteyen Ceylan, şu ifadeleri kullandı:

"Kalbi ya da solunumu durmuş bir yetişkin veya bebeğe müdahale yapıp onu hayata döndürmek tarifsiz mutluluk, o anı yaşamak gerekiyor. Bunun yanı sıra insanların bize trafikte yol vermemelerine üzülüyoruz. Ambulans siren çaldığında ya da yol istediğinde duyarsız kalmayalım. İnsanlar yakınları hastalandığında çok agresif olabiliyor. Biz onlara yardıma gidiyoruz. 112 arandıktan sonra her 1 dakika hasta ve yakınlarına 10 dakika gibi geliyor. Bu konuda biraz daha sabır istiyoruz."

Ceylan, Kovid-19 salgını döneminde 112 Acil Sağlık ve tüm sağlık personelinin iş yükünün arttığına dikkati çekerek, böyle sürecin bir daha yaşanmamasını diledi.

İstasyonda görevliyken bazen eşinden gelen vaka ihbarına üzülerek çıktığını anlatan Ceylan, "Vaka ihbarında telsizden eşimin sesini duyunca mutlu oluyorum. Ama bazen göğüs ağrısı, kalp ya da solunum durması veya nöbet geçiren bir çocuk vakası verdiğinde üzüntüyle vakaya gidip hastalara derman olmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız bize, yardımcı olsun. Emin olun sizlerin hayatına dokunmayı, sizleri hayata tutundurmayı çok istiyoruz." dedi.

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