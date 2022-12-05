Erzurum'da okulda bıçaklı kavga eden iki öğretmen görevden uzaklaştırıldı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'un Palandöken ilçesinde, okulda bıçaklı kavga eden iki öğretmen görevden uzaklaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir ortaokulda 1 Aralık'ta Türkçe öğretmeni A.Ç ile sosyal bilgiler öğretmeni F.T arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.



Öğretmenlerin araya girmesiyle sona eren kavgada yaralanan olmadı.

İhbar üzerine okula polis ekipleri yönlendirildi.

Emniyette ifadeleri alınan iki öğretmen, Palandöken Kaymakamlığınca görevden uzaklaştırıldı.

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