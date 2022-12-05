Erzurum'da kamyonun çarptığı kişi öldü

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da kamyonun çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ilıca istikametinden kent merkezine seyir halindeki A.T. idaresindeki 25 ABY 580 plakalı kamyon, Kazım Karabekir Stadı Kavşağı yakınında park halinde bulunan 25 AAT 911 plakalı otomobil ile dışarıda olan sürücüsü N.E’ye çarptı.

Olay yerine çağrılan ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılan N.E. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı

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