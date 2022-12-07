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Doğu'daki 112 Acil Sağlık ekipleri hastalara kış şartlarında hızla ulaşmak için hazır

AA

Doğu'daki 112 Acil Sağlık ekipleri hastalara kış şartlarında hızla ulaşmak için hazır

ERZURUM (AA) - İLHAMİ ERKILIÇ - Çetin kış şartlarının yaşandığı Doğu Anadolu'ya ambulans helikopterle hizmet veren Erzurum'daki 112 Acil Sağlık ekipleri, snowtrack, paletli ve kara ambulanslarıyla kışın vakalara sorunsuz ulaşmak için hazırlıklarını tamamladı.

Dondurucu soğukların yaşandığı ve kış mevsiminin uzun sürdüğü kentte görev yapan sağlık ekipleri, hastaların yardımına yetişmek için zorlu hava koşullarında zamanla yarışıyor.

Geçen kış kardan kapanan köy yollarını açıp sadece paletli ve snowtrack ambulansla 300 hastayı sağlık kuruluşuna sevk eden ekipler, yıl içinde kalp krizi, trafik kazası ve solunum durması gibi durumların da olduğu 75 bin vakaya karadan ve havadan müdahalede bulundu.

Çevre illere ambulans helikopter desteğinin de sunulduğu kentte, 3'ü snowtrack, 5'i paletli 76 ambulansın bakımları yapılıp kış için hazır hale getirildi.

Ekipler, karın etkili olmaya başladığı kentte olası vakalara hızlıca ulaşmak için teyakkuzda bekliyor.

İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, AA muhabirine, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nda okullarda öğrencileri, alışveriş merkezinde ise stant kurup vatandaşları bilgilendirdiklerini söyledi.

Sağlık çalışanlarının devletin bütün imkanlarıyla hastalara ulaşmak için yoğun gayret gösterdiğini vurgulayan Bedir, "Ambulanslarımız acil vakalara en geç 6-7 dakikada ulaşıyor. Süreyi daha kısaltmaya çalışıyoruz. Hayat kurtarmak için zamanla yarışan 112 ekibine minnettarız." dedi.

- "Bu yıl 225 bin çağrıdan 75 bin vaka aldık"

İl Ambulans Başhekimi Dr. Oğuzhan Aygün ise 34 istasyon, 369 personel ve 76 ambulans ile en kısa sürede hastaların imdadına yetişmeye çalıştıklarını anlattı.

Dört kişi kapasiteli özel tip ve obez hastalar için de donanımlı ambulanslarının olduğunu ifade eden Aygün, şöyle konuştu:

"Bu yıl 112'ye gelen 225 bin çağrıdan 75 bin vaka aldık. Vakaya oranla çağrı sayımız 3 kat daha fazla. Erzurum UMKE olarak olağanüstü durumlarda kullanılmak üzere mevcuttaki çadır hastanelerde personele eğitim veriyoruz. 112 Acil Sağlık çalışanları olarak hastalara en kısa sürede ulaşıp hastaneye yetiştirmeyi hedefliyoruz. Geçen kış yaklaşık 35 bin vaka aldık. Ulaşılmayan mezralar, araçların gidemediği kırsal yerlerde sadece snowtrac ve paletli ambulansla 300 civarında hasta aldık. Bunun dışındaki hastaları kara ve helikopter ambulans ile sağlık kuruluşuna naklettik."

- "Her 112 çalışanı kendinden önce hastasını düşünür"

112 Acil Sağlık doktorlarından Abdulkadir Aktepe de vakaya hızlıca ulaşmak için çalıştıklarını söyledi.

Trafikte zorlandıkları zamanlar olduğunu, sürücülerin kendilerine yardımcı olmalarını beklediklerini dile getiren Aktepe, "Her 112 çalışanı kendinden önce hastasını düşünür." ifadesini kullandı.

Acil durumlar dışında ambulans talep edilmemesini isteyen snowtrack sürücüsü Mustafa Urhan da "Kalp krizi gibi vaka bildirilince ne kadar kar olursa olsun önemli değil, snowtrack ile vakayı ambulansa kavuşturmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bazen kardan ve tipiden göz gözü görmüyor, uçurumun ağzında duruyoruz." dedi.

UMKE ekibinden Abdulkadir Araz ise doğal afetlere karşı hazırlıklı olduklarını, içi hastane sisteminde donatılmış, ilk tıbbi müdahalenin yapılacağı çadırlarda eğitim aldıklarını kaydetti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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