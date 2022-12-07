Erzurum ve Kars'taki marketlerde "fahiş fiyat" denetimi yapıldı

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ERZURUM (AA) - Erzurum ve Kars'taki zincir marketlerde, temel ihtiyaç malzemelerinin fiyatı kontrol edildi, raf ve kasa fiyatları karşılaştırıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi zabıta ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki Recep Akdağ Caddesi'ndeki marketlerde sebze, meyve, temel gıda ile temizlik ürünlerinin fiyatlarını kontrol etti.

Ekipler ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını, gramajını ve son tüketim tarihlerini de inceledi.

Market arabasına aldıkları ürünlerin fiyatlarını tek tek yazan ekipler, daha sonra kasa fiyatlarını karşılaştırarak tutanak tuttu.

İncelemelerde, iş yerlerindeki yetkililerden ürünlerin son 3 aydaki alış ve satış faturaları istendi.

- Kars

Kars'ta da bazı marketlerde de ürünlerin fiyat, son kullanma tarihi ve gramajları kontrol edildi.

Ticaret İl Müdürlüğü ve Kars Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde faaliyet yürüten bazı yerel ve zincir marketlerde denetim yapıldı.

Marketlerdeki ürünlerin fiyat, son kullanma tarihi ve gramajlarını kontrol eden ekipler, kasa ve etiket fiyatlarını da karşılaştırdı.

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