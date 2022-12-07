Erzurum'da 56 yıl önce yangında şehit olan askerler törenle anıldı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, 247. Piyade Alayı Koğuşu'nda çıkan yangında şehit olan 65 asker, vefatlarının 56. yılında törenle anıldı.

Dumlu Mahallesi'nde gerçekleşen anma programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin de yapıldığı programda, yangında şehit olan askerler için dualar edildi.

Yoğun kar yağışı altındaki programda şehit askerlerin yakınları duygusal anlar yaşadı.

Vali Okay Memiş, burada yaptığı konuşmada, yaşanan hadisenin üzerinden yıllar geçmesine rağmen acının tazeliğini koruduğunu söyledi.

Hayatını kaybeden şehit askerlerin ardından baş sağlığı dileğinde bulunan Memiş, şunları kaydetti:

"Şehitlerimizin evlatları, babalarını hiç tanımıyor. Çok üzücü bir durum. Ama devlet var. Sizlerin acısını paylaşıyoruz. Gerçekten büyük üzüntü. İnsanın bebek yaşta anne babasını kaybetmesinin acısının tarifi yok. Allah mekanlarını cennet eylesin. Allah bizleri şehitlerimize karşı mahcup etmesin. Bizler de ahirete irtihal ettiğimizde, Peygamber Efendimizin sancağı altında bir araya geldiğimizde, şehitlerimiz 'Ben genç yaşta bu vatan için hayatımı kaybettim, sen ne yaptın ey Okay Memiş' dediğinde, Allah bizlere verecek cevaplar nasip etsin."

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat da, "Onlar bizim canlarımız ve kardeşlerimizdir. Rabbim hepsinden razı olsun. Mekanları cennet olsun." dedi.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ise bu vatana canlarını, gözlerini kırpmadan veren askerleri saygı ve minnetle andı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve şehit yakınları, Yakutiye Belediyesince yaptırılan ve yangında şehit olan 65 askerin isminin yer aldığı Dumlu Şehitliği'nin açılışını yaparak, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

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