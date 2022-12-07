Erzurum Ticaret Borsası

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ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) civil peynirin kilogramı ortalama 82,61 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT EN ÇOK FİYAT ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ Civil peynir Kg 70,00 105,00 82,61 HTS Kaşar peyniri Kg 99,28 145,00 115,80 HTS Tereyağı Kg 113,34 179,00 121,47 HTS Yağlı peynir Kg 50,00 66,00 61,10 HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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