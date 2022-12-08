Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oluyor

AA

Doğu Anadolu'da soğuk hava etkili oluyor

ERZURUM (AA) - Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da dün etkili olan kar, yerini soğuk havaya bıraktı.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü kentte, sabah saatlerinde yollarda buzlanma oluştu.

Vatandaşlar araçlarının buz tutan camlarını temizledi.

Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 19 santimetre ölçüldü.

- Ardahan

Ardahan'da ise termometreler gece sıfırın altında 5 dereceyi gösterdi.

Yüksek kesimlerinde kar ve sisin etkili olduğu kentte, soğuk hava nedeniyle buzlanma oluştu.

Göle ilçesinde de aralıklarla kar ve soğuk hava etkili oluyor.

- Kars, Ağrı

Kars'ta da kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Kentte gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar, sabah saatlerine kadar etkisini gösterdi.

Kars-Iğdır kara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar sürdü. Polis ekipleri yol güzergahında önlem aldı.

Kentte de oluşan sis tarihi yapılarda güzel görüntü oluşturdu.

Sarıkamış ilçesinde ise soğuk hava nedeniyle ağaçlar, bitkiler üzerinde kırağı oluştu, araç ve iş yeri camları buz tuttu.

Keklik Deresi'nin buzla kaplandığı ilçedeki bina çatılarında ise sarkıtlar oluştu.

Dağların karla kaplandığı Ağrı’da da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) DOĞAL GAZ BORU HATTININ ŞANTİYESİ, ALABALIK ÜRETİM TESİSİNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) DOĞAL GAZ BORU HATTININ ŞANTİYESİ, ...
Arkadaşları İrem'i döven ortaokul öğrencileri serbest
YEREL HABERLER Arkadaşları İrem'i döven ortaokul öğrencileri serbest
Doğal gaz boru hattının şantiyesi, alabalık üretim tesisine dönüştürüldü
YEREL HABERLER Doğal gaz boru hattının şantiyesi, alabalık üretim ...
Erzurum'da şiddet olayına karışan öğrenciler gözaltına alındı
YEREL HABERLER Erzurum'da şiddet olayına karışan öğrenciler ...
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası
(Görüntülü) YENİDEN DÜZENLENEN DUMLU ŞEHİTLİĞİ, ŞEHİT YAKINLARININ GÖZYAŞLARIYLA AÇILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) YENİDEN DÜZENLENEN DUMLU ŞEHİTLİĞİ, ŞEHİT ...
Yeniden düzenlenen Dumlu Şehitliği, şehit yakınlarının gözyaşlarıyla açıldı
YEREL HABERLER Yeniden düzenlenen Dumlu Şehitliği, şehit ...
Erzurum'da 56 yıl önce yangında şehit olan askerler törenle anıldı
YEREL HABERLER Erzurum'da 56 yıl önce yangında şehit olan askerler ...
Erzurum ve Kars'taki marketlerde "fahiş fiyat" denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Erzurum ve Kars'taki marketlerde "fahiş fiyat" ...
Erkek arkadaş yüzünden tartıştığı kendisi gibi ortaokul öğrencisi kızı dövdü (3)
YEREL HABERLER Erkek arkadaş yüzünden tartıştığı kendisi gibi ...
Doğu'daki 112 Acil Sağlık ekipleri hastalara kış şartlarında hızla ulaşmak için hazır
YEREL HABERLER Doğu'daki 112 Acil Sağlık ekipleri hastalara kış ...
Doğu Anadolu'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu
YEREL HABERLER Doğu Anadolu'da kar yağışı ve soğuk hava etkili oldu
(Görüntülü)ERKEK ARKADAŞ YÜZÜNDEN TARTIŞTIĞI KENDİSİ GİBİ ORTAOKUL ÖĞRENCİSİ KIZI DÖVDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü)ERKEK ARKADAŞ YÜZÜNDEN TARTIŞTIĞI KENDİSİ ...
Erkek arkadaş yüzünden tartıştığı kendisi gibi ortaokul öğrencisi kızı dövdü (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Erkek arkadaş yüzünden tartıştığı kendisi gibi ...
Erkek arkadaş yüzünden tartıştığı kendisi gibi ortaokul öğrencisi kızı dövdü
YEREL HABERLER Erkek arkadaş yüzünden tartıştığı kendisi gibi ...
Erzurum'da aynı aileden 8 kişi doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Erzurum'da aynı aileden 8 kişi doğal gaz zehirlenmesi ...
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Erzurum Ticaret Borsası
Atatürk Üniversitesinden "modern ve geleneksel binicilik" eğitimi
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesinden "modern ve geleneksel ...
Atatürk Üniversitesi öğrencilerinden kan bağışı kampanyasına destek
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi öğrencilerinden kan bağışı ...
Doğu'nun kış turizm merkezleri "ekoturizm" alanlarıyla doğaseverleri ağırlayacak
YEREL HABERLER Doğu'nun kış turizm merkezleri "ekoturizm" ...
Doğu Anadolu kar altında
YEREL HABERLER Doğu Anadolu kar altında

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.