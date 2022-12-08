Erzurum Ticaret Borsası

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ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı 130 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİ BİRİM EN AZ FİYAT EN ÇOK FİYAT ORTALAMA SATIŞ ŞEKLİ Buğday Kg 10,94 10,94 10,94 HTS Kaşar peyniri Kg 140,00 140,00 140,00 HTS Tereyağı Kg 130,00 130,00 130,00 HTS Yağlı peynir Kg 45,00 45,00 45,00 HTS

HTS: Hazır Tüccar Satışı

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