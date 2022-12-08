Bayburt ve Bingöl'de yaralı bulunan kukumav ve şahin Erzurum'da tedaviye alındı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ERZURUM (AA) - Bayburt ve Bingöl'de yaralı bulunan kukumav ve kızıl şahin, Erzurum'daki tedavilerinin ardından doğaya bırakılacak.

Bayburt'ta bir süre önce kırsal alanda yaralı kızıl şahin gören vatandaşlar durumu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) yetkililerine bildirdi.

DKMP Erzurum Şube Müdürlüğünden gönderilen veteriner hekim, Bayburt'tan aldığı kızıl şahini tedavi için Erzurum'a getirdi.



Bingöl'de yaralı ve bitkin halde bulunan kukumav kuşu da ihbar üzerine bu kente gönderilen DKMP ekibi tarafından Erzurum'a getirildi.



DKMP Erzurum Şube Müdürlüğünde koruma altına alınan kuşların tedavi ve bakımları veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından yapılıyor.



Sağlık durumlarının iyiye gittiği belirtilen kuşlar, tedavilerinin ardından doğaya salınacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.