Erzurum'da hırsızlık şüphelileri 102 saatlik kamera kaydı incelenerek yakalandı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da 4 ayrı hırsızlık olayına karışan 2 şüpheli, polisin 102 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesiyle yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 16 Kasım-5 Aralık'ta Yakutiye ilçesindeki bir eczane ile üç ayrı binanın depo kısımlarındaki hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma yaptı.

Toplanan 32 güvenlik kamerasından 102 saatlik görüntüyü izleyen polis, şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Haklarında işyerinden, otodan ve evden hırsızlık nedeniyle çok sayıda suç kaydı bulunan Şahin D. ve Cihangir B. polislerce gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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