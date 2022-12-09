Atatürk Üniversitesinde çıkan yangında hasar gören yemekhane yenilendi

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ERZURUM (AA) - Erzurum Atatürk Üniversitesinde 20 Eylül'de merkezi yemekhanenin çatısında çıkan yangının ardından başlatılan yenileme çalışmaları tamamlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, daha önce iç bölümü onarılarak bir haftada yemekhaneyi kullanıma açan üniversite yönetimi, yangının etkili olduğu ve ağır hasar gören yemekhane çatısı ve çevresinde çalışma yaptı.

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın talimatıyla çatısı, mutfak, mal kabul, soğuk depo ve ofis kısımları onarılan merkezi yemekhane, modern bir görünüme kavuşturuldu.

Çomaklı, yaptığı açıklamada, kadim geçmişe sahip, nitelikli eğitim kadrosu ve güçlü alt yapısıyla donatılmış üniversitenin bu badireden alnının akıyla çıktığını belirtti. Öğrencilere en iyi hizmeti vermekten mutluluk duyduklarını ifade eden Çomaklı, şunları kaydetti:

"65 yıllık köklü üniversitemiz her konuda daima öğrencilerimizin yanında olmuş ve olmaya devam edecektir. Yaşadığımız talihsiz yangınla öğrencilerimizi mağdur etmemenin yollarını arayarak çözümler ürettik. Bir taraftan yemek hizmetimize devam ederken diğer taraftan da yemekhanemizde tadilat çalışmalarımıza devam ettik. Arkadaşlarımızla el ele vererek merkezi yemekhanemizi yenileyerek uzun yıllar üniversitemize hizmet edecek şekilde tasarladık. Bu süreçte bizlere desteklerini esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum."









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