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Erzurum'da "İnsan Hakları Bağlamında Sürdürülebilir Psikoloji Hizmetleri Zirvesi" yapıldı

AA

Erzurum'da "İnsan Hakları Bağlamında Sürdürülebilir Psikoloji Hizmetleri Zirvesi" yapıldı

ERZURUM (AA) - Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) tarafından "İnsan Hakları Bağlamında Sürdürülebilir Psikoloji Hizmetleri Zirvesi" düzenlendi.

Psikoloji Kulübü tarafından Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde yapılan zirveye, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fevzi Polat, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Rektör Çakmak, burada yaptığı konuşmada, zirvenin 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde yapılmasının özel bir anlamı olduğunu söyledi.

Etkinliğin öğrenciler tarafından gerçekleştirilmesinin de farklı bir anlamı olduğunu belirten Çakmak, "Gün boyunca devam edecek zirvenin belki en önemli amaçlarından bir tanesi de dünya çapında kabul görmüş İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin sürdürülebilir psikoloji hizmetleri bağlamında değerlendirilmesi olacak." dedi.

Çakmak, insanın haklarının doğduğu andan itibaren herkesle eşit olduğuna değinerek, şunları dile getirdi:

"Günümüzde ne yazık ki en temel insan hakkı olan yaşam hakkının insanın elinden alındığına, haberleri izlediğimizde utanç duyduğumuz taciz ve istismar olaylarının yaşandığına maalesef hemen her gün şahitlik ediyoruz. Bu sorun tükenme, anksiyete, depresyon, davranışsal sorunlar ve benzeri psikolojik durumların görülme sıklığını da giderek artırıyor. Bu noktada belki de insanın ruhsal dünyasını en iyi inceleyen ve analiz eden psikoloji bilimine çok önemli görevler düşüyor. İnsani değerler ve ahlaki ilkeler noktasında insanlık olarak çok iyi noktada olmasak da burada gerçekleştirilen bu zirve ümitlerimizi yeşertiyor."

Başkanvekili Fevzi Polat da haz ve hız çağında yaşandığını anlatarak, "Bu haz ve hız çağı insan psikolojisini çok ciddi manada etkileyen bir süreci de bizlere yaşatıyor. Toplumda ticaret yapan, sanayi faaliyetlerinde bulunan, ekonominin birçok diliminde bulunan iş dünyası, insanları bu psikolojik etkileri ile yönlendirmeye ve bundan bir kazanç elde etmeye çalışıyor. Toplum bunun farkında olmak durumunda." diye konuştu.

"Bilinmeyen yönleriyle hipnoz ve hipnoterapi" konulu sunum yapan Doç. Dr. Kenan Taştan, programda, katılımcılara uygulamaları hipnoz tekniği uyguladı.

Program, sunumların yapılması, panel ve çekilişle sona erecek.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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