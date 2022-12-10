DP Genel Başkanı Uysal, Erzurum'da gazetecilerle bir araya geldi:

ERZURUM (AA) - Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Demokrat Parti olarak bizim düşüncemiz, siyasi parti genel başkanlarından birinin aday olmasıdır." dedi.

Uysal, Erzurum'da bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, tarihi bir seçimin kavşağına doğru yaklaştıklarını söyledi.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı konusuna değinen Uysal, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi konusunda geç kaldığımızı düşünmüyoruz. Siyasetin zamanlaması, momentumu var. Sadece aday değil, onun dışındaki pek çok siyasi kararların alınacağı siyasi süreç işliyor. Masa etrafında bir araya gelmiş partilerin oluşturduğu kimi çalışma grupları, kurumsal, yapısal ve Türkiye'nin can yakıcı pek çok başlığıyla ilgili hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Yakın zamanda kamuoyu ile buluşturacağız. Geçmişle mukayese ettiğimizde muhalefetin aday problemi yoktur. Hepimizin ortak kanaati, bu seçimlere ortak bir Cumhurbaşkanı adayı ile gidilmesidir. Muhalefetin iktidara nispetle baktığında adayla beraber en önemli avantajı kuvvetli bir kadroyu koyabilmekten geçmektedir."

Uysal, toplumun beklentisini karşılayacak bir aday çıkaracaklarını belirterek, "Sayın Kılıçdaroğlu ve Akşener olmak üzere altılı masa etrafında bulunan siyasi partilerin, yeri ve zamanı geldiğinde bu manada beklentiyi karşılayacak bir adayı ortaya çıkarma noktasında bugünden bir problemi olmadığını açık yüreklilikle ifade ediyorum. Prensip düzeyinde içine düştüğümüz siyasi halin, toplumsal şartların önümüze çizdiği sınırları ve siyasetin reel denklemini gözeterek önümüzdeki süreçte Allah'ın izniyle adayımızı açıklayacağız. Altı siyasi partinin ortak bir irade ve ortaya koyacağı kadro ile önümüzdeki seçimi gönül rahatlığıyla kazanabileceğimizi düşünüyoruz. Demokrat Parti olarak bizim düşüncemiz, siyasi parti genel başkanlarından birinin aday olmasıdır." ifadelerini kullandı.

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