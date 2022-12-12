Besicinin ayağına götürülen hizmetle veterinerlik öğrencileri de tecrübe kazanıyor

Patatesin yanına bu meyveyi koyunca olanlara inanmayacaksınız! Patatesle ilgili daha önce neden duymadım diyeceğiniz ilginç bilgiler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ERZURUM (AA) - İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'da "Hayvan Hastanesi Gezici Hizmet Aracı" ile besicinin ayağına götürülen veterinerlik hizmeti, Atatürk Üniversitesinde öğrenim gören öğrencileri de uzmanlaştırıyor.

Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünce desteklenen ve Veteriner Fakültesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen "Erzurum Kırsalında Çiftçilerin Hayvanlarında Görülen Hastalıklar Üzerine Klinik Araştırma" projesi devam ediyor.

Bu kapsamda dahiliye, cerrahi, doğum ve hayvan besleme alanlarındaki akademisyenlerden oluşan ekip, "Hayvan Hastanesi Gezici Hizmet Aracı" ile her hafta kırsal mahalleleri dolaşıyor.

Camilerden verilen anonsla, öğrenciler eşliğinde besicilerin büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarına ücretsiz sağlık taraması, ultrasonografi cihazı ile gebelik kontrolü, tedavi ve muayene yapan ekip, acil vakalara da anında müdahale ediyor. Böylece veterinerlik öğrencileri de saha deneyimi kazanmış oluyor.

Son olarak Aziziye ilçesindeki Tınazlı Mahallesi'ne giden ve çok sayıda hayvanı muayene edip bazılarına acil müdahalede bulunan ekip, besicileri de hayvan sağlığı, beslenme, hastalıklardan korunma gibi konularda bilgilendirdi.

- "Aynı zamanda ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz"

Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Başak Hanedan, AA muhabirine, hayvanların genel muayenelerini yaptıklarını söyledi.

Hastalık tanı ve sağaltımlarını öğrencilerle gerçekleştirdiklerini ifade eden Hanedan, şöyle konuştu:

"Hayvanların hastalıklarının önlenmesi konusunda gerekli güncel bilgileri hayvan yetiştiricilerine de anlatıp eğitim veriyoruz. Projeyle hayvanları iyileştirip aynı zamanda ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Öğrencilere derslerde ve hayvan hastanemizde güncel bilgileri ve uygulamaları öğretiyor sonrasında da saha koşullarında uygulamalı eğitim gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde öğrencilerimize mezun olduklarında ilk gün yeterliliklerini kazandırma çalışmalarını sürdürüyoruz. Öğrencilerimizle komaya giren bir hayvana da acil müdahalede bulunduk."

Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Ayşe Gölgeli Bedir de ön iki ayağında kemik erimesi başlayan kuzuya bandaj uygulaması ve ilaç tedavisi ile sağaltıma başladıklarını anlattı.

- "Hizmet aracımızda cerrahi operasyon yapıyoruz"

Hocaların, branşına göre sahada öğrencilerle hayvanları tedavi ettiklerini belirten Bedir, "Gezici hizmet aracımızda röntgen çekip, fıtık operasyonları gibi minör cerrahi operasyonları yapıyoruz. Aracımızda gerekli ekipman mevcut. Vatandaşlarımız bu hizmetlerden ücretsiz faydalanıyor. Öğrenciler burada tanı ve tedavileri uygulamalı görüp saha deneyimi kazanıyor." diye konuştu.

Beşinci sınıf öğrencisi Semanur Kandır ise gezici klinik aracıyla köylere gitmenin avantajını yaşadıklarını dile getirdi.



Kandır, "Hocaların hayvanlara yaklaşımı, tedavileri ve operasyonlarını yerinde öğreniyoruz. Derste işlediğimiz teorik bilgilerin sahada da versiyonunu görüyoruz. Hocalarımızın yardımıyla inanılmaz saha tecrübesi kazanıyoruz." dedi.

- Besici ve vatandaşlar hizmetten memnun

Hayvanını tedavi ettiren Cavit Takar ise kısıtlı imkanlardan dolayı hasta hayvanını muayeneye götüremediğini ifade ederek, "Sağ olsun hocalar, öğrenciler yatalak hayvanımıza bakıp muayene etti, serum taktı. Veteriner hekimler ellerinden geleni yaptı, hizmetten memnunuz, emeği geçenlere teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.

Ali Yaşar İpek, doğumundan sonra yürüyemeyen hayvanını muayeneye getirdiğini belirtti.

Hizmeti ayaklarına getirenlere teşekkür eden İpek, "Atatürk Üniversitesi veteriner hekimlerinden Allah razı olsun. Devletten beklentimiz bu, yetersiz kaldığımızda devlet bize hizmet ediyor. Allah devletimize zeval vermesin. Kuzumuz röntgene alındı, ayakları sarıldı, reçete yazıldı. Hizmet çok güzel." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.