Erzurum'da bir kişi tüfekle yaralandı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da tüfekle yaralanan kişi tedavi altına alındı.
İbrahim D. (35) ile F.T. (17) ve Ö.F. T. (16) arasında Rabiaana Mahallesi Nazif Kuran Sokak'ta çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Tüfekle yaralanan İbrahim D, Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çocuk yaştaki şüphelileri gözaltına aldı.
İbrahim D.'nin daha önce F.T. ile Ö.F.T'yi darbettiği iddia edildi.
Şüphelilerden birinin tüfekle ateş ettiği anlar, sokakta bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.