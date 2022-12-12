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Erzurum'da 2 ayda 139'u firari hükümlü 170 kişi yakalandı

AA

Erzurum'da 2 ayda 139'u firari hükümlü 170 kişi yakalandı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da polisin düzenlediği operasyonda, 139'u firari hükümlü 170 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda kentte çeşitli adreslere son iki ayda operasyon düzenleyen ekipler, "uyuşturucu", "hırsızlık", "nitelikli yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "silahlı ve şiddet kullanarak yağma" ve "terör propagandası" suçlarından haklarında 1 yıl ile 15 yıl 1 ay 15 gün arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan 139 firari hükümlü ile aranan 31 şüpheliyi yakaladı.

Hükümlüler cezaevine teslim edildi, zanlılar ise işlemleri için adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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